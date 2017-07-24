«Победа» начала применять жесткие меры по борьбе с курением на борту

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начала применять жесткие меры по борьбе с курением на борту. В пятницу, 21 июля, самолет, выполняющий рейс DP505 по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту «Победы». Стоянка во Внуково продолжалась не более 35 минут. Нарушитель был сдан сотрудникам ЛОВД во Внуково, говорится в сообщении перевозчика.

«Победа» намерена взыскать с нарушителя все расходы, которые авиакомпания понесла из-за вынужденной посадки в Москве, включая расходы на топливо, обслуживание рейса во Внуково, рабочее время экипажа, лизинг, компенсацию другим пассажирам рейса и другое.

Авиакомпания «Победа» приняла решение ужесточить меры по борьбе с курением на борту в связи с ухудшившейся статистикой нарушений, говорится в сообщении. Так, с начала года зафиксировано около 30 случаев обнаружения курящих на борту пассажиров. Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании будет выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель будет сниматься с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей.

В «Победе» заявили, что считают недопустимым нарушение правил на борту, особенно связанных с обеспечением безопасности полетов. Курение на борту воздушного судна создает угрозу безопасности и по этой причине категорически запрещено, соответствующая информация доводится до пассажиров в течение всего полета.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов России.