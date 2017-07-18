«Победа» в октябре откроет рейс между Москвой и Петербургом

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустит новый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает пресс-служба лоукостера.

Полеты из аэропорта Пулково в Северной столице во Внуково будут ежедневно выполняться с 29 октября текущего года. Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей в одну сторону с учетом такс и сборов.

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Перевозчик предложил не менее 20 тысяч авиабилетов на этом направлении. Забронировать их можно уже сейчас.

Москва станет восьмым направлением полетов «Победы» из аэропорта Пулково. Сейчас лайнеры российского лоукостера перевозят пассажиров из Северной столицы во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург и другие города.

В марте стало известно, что «Победа» открыла продажу билетов на курорт Аланья в провинции Анталья. Рейсы туда были запущены в апреле. Аланья стала первым пунктом назначения для лоукостера на турецком направлении.

«Победа» входит в группу «Аэрофлот». Авиакомпания базируется во Внуково. Лоукостер был основан в сентябре 2014 года.

