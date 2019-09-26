В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в МЧС России сообщили «Интерфаксу».

В ведомстве пояснили, что уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка возникнет крупный пожар: сгорит балкон или несколько квартир.

Ранее в МЧС сообщили, что нарушение новых правил противопожарной безопасности в жилых домах грозит физическим лицам предупреждением либо штрафом в размере до трех тысяч рублей. Если нарушение стало причиной пожара, размер штрафа увеличивается до пяти тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что новые правила запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконе жилого дома, общежития или гостиницы. Эти действия будут считаться использованием открытого огня.

О скором вступлении в силу новых норм противопожарной безопасности, вводящих запрет на использование на балконах и лоджиях открытого огня, стало известно 26 сентября. Инициатором изменений в законодательстве выступило МЧС России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!