В Кремле поддержали запрет курения на балконах

Кремль поддерживает запрет курения на балконах, так как он направлен на сохранение человеческой жизни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 27 сентября.

Он отметил, что многие пожары, которые возникают из-за курения на балконе, имеют трагические последствия. По его словам, спасенная жизнь оправдывает принятые меры.

Песков также заметил, что глава государства Владимир Путин не приветствует эту вредную привычку и является сторонником здорового образа жизни.

Накануне правительство утвердило изменения в правила пожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Изменения инициировало МЧС. В ведомстве пояснили, что цель новых правил — повышение уровня безопасности граждан.

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