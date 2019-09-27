В МЧС открестились от борьбы с курением

Запрет курения на балконах в первую очередь направлен на повышение уровня безопасности проживания в многоквартирных домах, а не на борьбу с курильщиками. Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте МЧС.

«После принятия данных поправок (предусматривающих запрет курения на балконах — прим. «Ленты.ру»), если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих», — приводятся в сообщении слова Рината Еникеева, директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

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По данным ведомства, за 2018 год свыше 2 тысяч пожаров в России произошло на балконах — в два раза больше, чем в 2016-м. Причина пожаров на балконах в 60 процентах случаев — неосторожность при курении. «В целях снижения количества пожаров, сокращения гибели и пострадавших людей было принято решение о внесении изменений в правила противопожарного режима», — поясняется в записке.

В МЧС также обозначили последствия для граждан, нарушающих правила пожарной безопасности: если в результате нарушения возник пожар, штраф для физического лица составит 5 тысяч рублей (без пожара — 3 тысячи). «Кроме того, неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — подчеркнули в ведомстве.

Информация о том, что россиянам запретят курить на балконах, появилась 26 сентября. Соответствующие изменения в правила пожарной безопасности утвердило российское правительство.

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