Российские курильщики оценили запрет курения на балконах

Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов прокомментировал новые правила противопожарной безопасности, которые запрещают использование открытого огня, в том числе курения, на лоджиях и балконах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лоскутов заявил, что российские власти запретили курение везде, где можно, однако жители страны все равно продолжают употреблять табачные изделия. Он считает, что государству нужно понять, почему люди не отказываются от курения, иначе борьба с табаком будет неэффективной.

Сам Лоскутов считает, что россияне курят из-за плохой жизни. «Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», — сказал он.

Лоскутов посоветовал властям улучшать условия жизни, чтобы люди сами захотели бросить курить. По его мнению, новые запреты не помогут исправить ситуацию.

О скором вступлении в силу новых норм противопожарной безопасности, вводящих запрет на использование на балконах и лоджиях открытого огня, стало известно 26 сентября. Инициатором изменений в законодательстве выступило МЧС России.

В ведомстве пояснили, что использованием открытого огня считается курение, приготовление пищи и зажигание свечей на балконе жилого дома, общежития или гостиницы. За нарушение правил грозит штраф в размере до трех тысяч рублей. Если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, это может привести к уголовной ответственности.

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