Один человек погиб в Курской области при пожаре после удара беспилотника

Глава Курской области Старовойт: один человек погиб при пожаре от удара БПЛА

Один человек погиб при пожаре после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района.

«Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — сообщил глава региона.

Ранее Старовойт также заявил, что при обстреле села Козино в Курской области погибла женщина, еще одна получила ранения. Губернатор отметил, что Козино второй раз за сутки подверглось обстрелу со стороны Украины.

30 апреля российские военные сбили над российскими регионами три дрона ВСУ. Уточняется, что два беспилотника уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.