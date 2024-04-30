Женщина погибла при обстреле российского села

Губернатор Курской области: при обстреле села Козино погибла женщина

При обстреле села Козино в Курской области погибла женщина, еще одна получила ранения. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что Козино второй раз за сутки подверглось обстрелу со стороны Украины. «Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу», — сообщил Старовойт.

Глава региона добавил, что пострадавшие во время утреннего обстрела доставлены санавиацией в Курскую областную клиническую больницу. Сейчас в Козино проводится подомовой обход для выяснения последствий атаки.

Ранее сообщалось, что 30 апреля российские военные сбили над российскими регионами еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.

