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20:05, 30 апреля 2024Мир

Маск предрек бесконечную войну на Украине при заключении соглашения с США

Маск заявил о бесконечной войне при заключении соглашения между Украиной и США
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал возможное заключение соглашения между Украиной и США. По мнению бизнесмена, данный шаг может привести к бесконечному конфликту, об этом он написал в социальной сети X.

«Бесконечная война», — отметил Маск в ответ на пост о соглашении, которое могут заключить Киев и Вашингтон.

Ранее Маск заявлял, что единственным вопросом в конфликте на Украине осталось взятие Одессы российской армией. Он отмечал, что такие планы являются заявленной политикой Москвы.

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Американский предприниматель также комментировал новые переговоры Киева с Вашингтоном. Он написал на своей странице в социальной сети X, что это является безумием и что если так будет продолжаться, то конфликт на Украине не будет иметь конца никогда.

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      Екатерина Грищенко
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