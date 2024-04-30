Маск предрек бесконечную войну на Украине при заключении соглашения с США

Маск заявил о бесконечной войне при заключении соглашения между Украиной и США

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал возможное заключение соглашения между Украиной и США. По мнению бизнесмена, данный шаг может привести к бесконечному конфликту, об этом он написал в социальной сети X.

«Бесконечная война», — отметил Маск в ответ на пост о соглашении, которое могут заключить Киев и Вашингтон.

Ранее Маск заявлял, что единственным вопросом в конфликте на Украине осталось взятие Одессы российской армией. Он отмечал, что такие планы являются заявленной политикой Москвы.

Американский предприниматель также комментировал новые переговоры Киева с Вашингтоном. Он написал на своей странице в социальной сети X, что это является безумием и что если так будет продолжаться, то конфликт на Украине не будет иметь конца никогда.