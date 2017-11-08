Названы любимые бренды избирателей Трампа

Американское издание Business Of Fashion совместно с интернет-ретейлером RealReal и специалистом по обработке данных Тони Макговерном провело исследование предпочтений американцев в области люксовых брендов. Результаты исследования опубликованы на сайте Business Of Fashion.

Проанализированы продажи в 17 округах с высоким уровнем среднегодового дохода домохозяйств и большим процентом голосовавших на президентских выборах 2016 года за Дональда Трампа.

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В частности, исследованы данные по округу Коллин в штате Техас (средний годовой доход домохозяйства — 86 823 доллара) и округу Даглас в штате Колорадо (средний годовой доход домохозяйства — 109 926 долларов). Средний годовой доход домохозяйства в целом по США составляет 86 823 доллара.

Исследование показало, что самым продаваемым брендом в 15 из 17 округов является Chanel. Также в список самых популярных среди состоятельных избирателей Трампа марок попали Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Alexander McQueen, Valentino и Cartier. Авторы исследования подчеркивают, что результат в целом совпадает с общеамериканскими предпочтениями в области люксовых брендов.