Японский император заставил Меланию Трамп выглядеть скромнее

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретился с императором Японии Акихито. Первая леди надела на прием закрытое темно-синее платье Dior. Об этом сообщает The Telegraph.

Трамп посетил Токио в рамках 12-дневного визита в Азию. По информации издания, платье Мелании выглядело скромно по сравнению с ее предыдущими нарядами. В столицу Японии она прибыла в темном пальто Fendi.

Мелания и Дональд Трамп Фото: Eugene Hoshiko / AP

3 ноября сообщалось, что в Токио женщин-полицейских обучили, как защищать Меланию и дочь главы государства Иванку Трамп от японок, которые могут попытаться подарить цветы или сувениры «первым леди США».

Помимо Японии, 12-дневное азиатское турне президента США включает Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

35-летняя предпринимательИванка Трамп — одна из трех детей главы государства от брака с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время она занимает должность помощника президента США.