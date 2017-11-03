Полицейских научили отбивать Иванку и Меланию Трамп от назойливых японок

В Токио женщин-полицейских обучили, как защищать Меланию и Иванку Трамп от японок, которые могут попытаться подарить цветы или сувениры «первым леди США». Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что дочь американского лидера Дональда Трампа — Иванка — прилетела в Японию в четверг, 2 ноября. При этом официальный визит президента в Токио начнется 5 ноября. Туда он прибудет вместе с супругой Меланией.

Как сообщает издание, больше всего в Японии опасаются за дочь главы государства, которая считается в стране иконой стиля. В целом безопасность во время визита Трампа в Токио будут обеспечивать около 10 тысяч полицейских.

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12-дневное азиатское турне президента США. помимо Японии, включает в себя Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.

35-летняя предпринимательница Иванка Трамп — одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. Сейчас она занимает должность помощника президента США.

В июле сообщалось, что Мелания и Иванка вошли в число самых красивых политиков, проживающих в Вашингтоне.