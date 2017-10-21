Мелания Трамп передала платье для инаугурацонного бала музею

Первая леди США Мелания Трамп передала свое платье, в котором она была на инаугурационном балу 20 января, Национальному музею американской истории. Об этом сообщает The Washington Post.

Директор музея Джон Грэй отметил, что традиция передачи нарядов, которые первые леди надевают на инаугурационный бал, появилась более ста лет назад. «Выбор наряда, который будет увековечен, — очень сложная задача. Особенно такой, который станет нашей историей и национальным достоянием», — отметила жена президента.

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На церемонии инаугурации новая первая леди появилась в голубом костюме от Ralph Lauren, а на праздничный бал надела белое платье, созданное ею совместно с дизайнером Эрве Пьером (Herve Pierre), бывшим креативным директором марки Carolina Herrera. Пьер также создавал костюмы для одного из балетов Мариинского театра.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января нынешнего года возле Капитолия в Вашингтоне. После инаугурации глава государства принял участие в праздничном обеде с сенаторами и конгрессменами и вместе с первой леди Меланией Трамп посетил несколько балов. На первом президентская чета станцевала медленный танец под музыку Фрэнка Синатры «Мой путь».