Дырявый пуховик оценили в 100 тысяч рублей

Племянник дизайнера Ральфа Лорена Грег создал коллекцию одежды на сезон осень-зима 2017, в которую вошло дырявое кимоно-куртка болотного цвета. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает HypeBeast.

Куртка сделана из нейлона, у нее джинсовые манжеты и воротник. Одежду отличают дырки в ткани и потертости. Ее стоимость составляет 1700 долларов (103 тысячи рублей).

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Грег Лорен — американский актер и дизайнер, его дядя, модельер Ральфа Лорен, — один из самых богатых людей мира.

8 ноября сообщалось, что итальянский производитель Stone Island выпустил мужскую куртку в коллаборации с сетью московских мультибрендовых магазинов Le Form. В разработке модели силуэта 3-в-1 принял участие креативный директор Stone Island Карло Риветти. Стоимость куртки, выпущенной тиражом 49 экземпляров, составляла 99 999 рублей