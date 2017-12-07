Главный американский панк выпустил подводку для глаз

Билли Джо Армстронг, вокалист и продюсер панк-группы Green Day, выпустил подводку для глаз совместно с американской татуировщицей Kat Von D. Об этом сообщает HypeBae.

Средство называется Basket Case, оно устойчиво к влаге и ветру. Подводка стоит 19 долларов, ее можно будет купить с 5 января 2018 года.

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Группа Green Day основана в 1986 году, она стала известна в начале 90-х годов, когда альбом Dookie возглавил хит-парад в США, а песня Basket Case — список синглов. За эти работы коллектив получил несколько премий Grammy. Все последующие альбомы коллектива расходились многомиллионными тиражами.

Группа получила рекордное среди панк-коллективов число побед в различных номинациях музыкальных премий — 91.

Kat Von D — известная американская татуировщица. Она основала собственный бренд декоративной косметики Kat Von D Beauty. Визитной карточкой марки стали подводки.