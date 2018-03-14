В интервью Дудя с Венедиктовым разглядели 25-й кадр с Грудининым

Сразу несколько пользователей Twitter днем 14 марта заявили, что обнаружили 25-й кадр в видеоинтервью главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которое он дал журналисту и блогеру Юрию Дудю. Еле заметный врез появляется в конце 23-й минуты, когда Венедиктов рассуждает о том, кто во власти имеет наиболее устойчивые позиции.

— Новости под ногами (@newsunderfoot) 13 марта 2018, 20:14

На 23:54, когда главред «Эха» произносит слово «схватка», на экране мелькает кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, а слева от него — обритый налысо Дудь.

вДудь / YouTube

Вероятно, речь идет не о 25-м кадре, а о неаккуратном монтаже. В феврале Дудь брал интервью у Грудинина, во время которого они поспорили. По условиям спора, Грудинин должен сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15 процентов голосов избирателей, а Дудь — обриться налысо, если коммунист наберет больше. В разговоре с Венедиктовым он также спрашивал, что тот готов поставить на кон, чтобы состричь свои кудри. Возможно, кадр с лысой головой Дудя планировали использовать как аллюзию на спор с Грудининым.

Разговор с Венедиктовым опубликован на YouTube-канале «вДудь» 13 марта. Беседа главным образом была посвящена президенту России Владимиру Путину.

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