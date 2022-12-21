В Запорожье прогремели взрывы

Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошло по меньшей мере три взрыва

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, слышны взрывы», — заявил Рогов. Он добавил, что известно по меньшей мере о трех взрывах. Рогов уточнил, что, по предварительным данным, взрывы произошли в ближайшем пригороде Запорожья.

14 декабря стало известно о взрывах в Запорожье. Предположительно, они являлись работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

О взрывах в Запорожье также сообщалось 3 декабря. В регионе была объявлена воздушная тревога