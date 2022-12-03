В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское интернет-издание «Страна».

«В Запорожье сообщают о взрывах. В регионе объявлена воздушная тревога», — следует из сообщения.

3 декабря воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины. Сигнал прозвучал в Днепропетровской и Харьковской областях в 12:24 по местному времени. Также тревога объявлена в ряде районов Сумской области.

1 декабря воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Ее связали со взлетом российского военного самолета в Белоруссии.