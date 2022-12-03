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13:19, 3 декабря 2022Бывший СССР

В двух областях Украины снова объявлена воздушная тревога

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины вновь прозвучала воздушная тревога
Начало событий в новости Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины, передает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал прозвучал в Днепропетровской и Харьковской областях в 12:24 по местному времени. Также тревога объявлена в ряде районов Сумской области.

Утром 3 декабря власти уже оповещали граждан, но позже сигнал был отменен.

2 декабря сообщалось, что в Днепропетровске произошли взрывы, также в области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ публиковали фото, на котором видно, как в небе над городом поднимается столб дыма.

1 декабря воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Ее связали со взлетом российского военного самолета в Белоруссии.

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Любовь Ширижик
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