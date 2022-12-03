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10:06, 3 декабря 2022Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает ТАСС.

Как следует из ресурса для оповещения граждан, тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.

2 декабря сообщалось, что в Днепропетровске произошли взрывы, также в области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ публиковали фото, на котором видно, как в небе над городом поднимается столб дыма.

1 декабря воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Ее связали со взлетом российского военного самолета в Белоруссии.

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Алина Гончарова
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