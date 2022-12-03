Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Воздушная тревога была объявлена в двух областях Украины. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает ТАСС.
Как следует из ресурса для оповещения граждан, тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.
2 декабря сообщалось, что в Днепропетровске произошли взрывы, также в области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ публиковали фото, на котором видно, как в небе над городом поднимается столб дыма.
1 декабря воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Ее связали со взлетом российского военного самолета в Белоруссии.