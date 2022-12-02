Стало известно о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске 2 декабря прозвучала серия взрывов, объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске произошли взрывы, также в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

«В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога», — сказано в сообщении. Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале опубликовало фотографию, на которой видно, как в небе над городом поднимается столб дыма.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы тревоги звучат в Полтавской и Харьковской областях республики.

Ранее российские военнослужащие нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном пригороде Запорожья. Минувшей ночью было ликвидировано административное здание, в котором находилось расположение украинских бойцов. Уточнялось, что прямым попаданием поразили одну из подстанций в городе.