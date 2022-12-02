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10:17, 2 декабря 2022Россия

Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье

Рогов: российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южном пригороде Запорожья

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном пригороде Запорожья. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) России уничтожили административное здание, в котором находилось расположение украинских военных.

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Алевтина Запольская
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