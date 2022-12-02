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09:25, 2 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно об ударе по подконтрольному Киеву Запорожью

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил о ракетном ударе по Запорожью 2 декабря
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Carl Court / Getty Images

Ночью 2 декабря по подконтрольному Киеву городу Запорожье был нанесен удар. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Александр Старух, передает РИА Новости.

«Ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра», — заявил он. В результате начался пожар, который был оперативно потушен, добавил глава администрации. Как утверждает Старух, пострадавших нет. Помимо этого, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в подконтрольной Украине части Запорожской области действовала воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области. Кроме того, в регионе, а также Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. 1 декабря в Киеве произошел взрыв. На опубликованной фотографии произошедшего видно, как над столицей поднимается столб дыма. Воздушная тревога в городе была уже отменена. По некоторой информации, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.

Оружие России


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Кристина Есикова
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