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01:53, 2 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Харьковской области

Фото: Pixabay

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Стало известно, что воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

30 ноября в Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигналы тревоги прозвучали на подконтрольных украинским властям частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

29 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Менее чем через час предупредительные сигналы звучали в областях на востоке республики, после — в столице и вскоре распространились на другие регионы страны. Также сообщалось о взрывах в Николаеве.

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Марина Совина
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