В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Кроме того, сигналы тревоги звучат на подконтрольных украинским властям частях Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР). Тем временем в Киеве и Одесской области снова действуют экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные до этого, недействительны, уточнили в украинской энергетической компании ДТЭК.

29 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Менее чем через час предупредительные сигналы звучали в областях на востоке республики, после — в столице и вскоре распространились на другие регионы страны. Также сообщалось о взрывах в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич пока эту информацию никак не прокомментировал в своих соцсетях.