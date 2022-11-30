Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:15, 30 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света

ДТЭК сообщил, что в Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света

Фото: Сергей Чужаков / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК.

«В Киеве происходят экстренные отключения света», — сказано в сообщении ДТЭК «Киевские электросети». Уточняется, что составленные ранее графики стабилизационных отключений не действуют. Об аналогичной ситуации в Одесской области заявили ДТЭК «Одесские электросети».

29 ноября в украинской столице неоднократно вводили экстренные отключения света. Ограничения происходили через два часа после введения плановых. Графики стабилизационных отключений были недействительны. В тот же день утром в Одесской области действовали экстренные отключения света.

Помимо этого, ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Менее чем через час предупредительные сигналы звучали в восточных областях республики, после в Киеве и вскоре распространились на остальные регионы страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Совфед одобрил отставку Кудрина
Отец двух инвалидов оказался в зоне СВО после решения об отправке домой
Грабитель хотел задушить туристку на популярном курорте Европы и попал на видео
Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков
В России испытали оборудование тральщика «Анатолий Шлемов»
Украинские военные начали заваливать позиции России телами бойцов
Мужчина по совету астролога показал язык ядовитой змее и едва не лишился жизни
Стрелявшего в земляков и полицейского россиянина приговорили к 21 году колонии
Определены города Подмосковья с подешевевшим жильем
Автомобили «Москвич» задумали внедрить в такси и каршеринг
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.