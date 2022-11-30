ДТЭК сообщил, что в Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света

В Киеве и Одесской области продолжились экстренные отключения света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК.

«В Киеве происходят экстренные отключения света», — сказано в сообщении ДТЭК «Киевские электросети». Уточняется, что составленные ранее графики стабилизационных отключений не действуют. Об аналогичной ситуации в Одесской области заявили ДТЭК «Одесские электросети».

29 ноября в украинской столице неоднократно вводили экстренные отключения света. Ограничения происходили через два часа после введения плановых. Графики стабилизационных отключений были недействительны. В тот же день утром в Одесской области действовали экстренные отключения света.

Помимо этого, ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Менее чем через час предупредительные сигналы звучали в восточных областях республики, после в Киеве и вскоре распространились на остальные регионы страны.