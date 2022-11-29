Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.
Накануне стало известно о взрывах в Николаеве, воздушную тревогу там не объявляли. Менее чем через час сирены заработали в восточных областях страны, затем в Киеве и вскоре распространились на всю территорию Украины.
Тем временем дефицит электроэнергии на Украине 29 ноября составил 30 процентов, что на три процента больше, чем днем ранее. В «Укрэнерго» объясняют такое положение вещей плохими погодными условиями и отключением блоков на некоторых станциях.