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13:43, 29 ноября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Накануне стало известно о взрывах в Николаеве, воздушную тревогу там не объявляли. Менее чем через час сирены заработали в восточных областях страны, затем в Киеве и вскоре распространились на всю территорию Украины.

Тем временем дефицит электроэнергии на Украине 29 ноября составил 30 процентов, что на три процента больше, чем днем ранее. В «Укрэнерго» объясняют такое положение вещей плохими погодными условиями и отключением блоков на некоторых станциях.

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Василий Мека
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