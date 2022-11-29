ДТЭК «Киевские электросети»: в столице Украины снова начались экстренные отключения света

В Киеве снова начались экстренные отключения света. Об этом рассказали в ДТЭК «Киевские электросети», передает РИА Новости.

Уточняется, что экстренные отключения света начали происходить в столице Украины через два часа после введения плановых. В настоящее время, как отметили в компании, графики стабилизационных отключений снова недействительны.

Ранее во вторник, 29 ноября, в Киеве также пропал свет в связи с экстренными отключениями электроэнергии. Кроме того, стало известно об экстренных отключениях электричества в Киевской области. Под энергетические ограничения попала и Одесская область.

Национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» заявила, что на Украине снова начал расти дефицит электроэнергии. В компании объяснили, что это произошло через три дня после снижения нехватки электричества. Уточняется, что за один день дефицит вырос на семь процентов. По данной причине во всех областях страны ввели аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в ноябре в Минэнерго Украины также сообщали, что все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС, располагающихся на территории страны были временно обесточены. В ведомстве отметили, что без электроэнергии осталось и подавляющее большинство потребителей по всей стране. Позже электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.