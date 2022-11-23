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18:29, 23 ноября 2022Бывший СССР

Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине остались без электричества

Минэнерго Украины: в среду временно оказались обесточены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Olga Yakimovich / Reuters

Все АЭС, а также большинство ГЭС и ТЭС, располагающихся на территории Украины, в среду, 23 ноября, временно остались без электричества. Об этом сообщили в Минэнерго страны, передает РИА Новости.

По данным ведомства, объекты энергетической инфраструктуры были обесточены в результате ракетных ударов со стороны российских войск. В Минэнерго также отметили, что без электроэнергии осталось и подавляющее большинство потребителей по всей стране.

«Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение», — уточнили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что в настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы восстановить системы в короткие сроки.

Ранее 23 ноября стало известно, что на Украине фиксируются серьезные перебои в работе интернета. Отмечалось, что это связано с массовыми отключениями электричества в масштабах всей страны.

До этого во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Позже украинские власти подтвердили ракетные удары по нескольким энергетическим объектам в ряде областей страны.

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Варвара Кошечкина
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