На Украине зафиксировали перебои с интернетом

NetBlocks: на Украине начались серьезные перебои с интернетом

Серьезные перебои в работе интернета зафиксированы на Украине, следует из данных сервиса NetBlocks.

«Украина столкнулась с отключениями электроэнергии в масштабе страны, что значительно влияет на доступ к интернету», — отметили в пресс-службе сервиса в Twitter, добавив, что подключение к сети в стране сейчас на уровне 35 процентов от прежних уровней.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позже украинские власти подтвердили ракетные удары по нескольким энергетическим объектам в ряде областей страны.