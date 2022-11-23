Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:12, 23 ноября 2022Бывший СССР

На Украине зафиксировали перебои с интернетом

NetBlocks: на Украине начались серьезные перебои с интернетом

Фото: LIBKOS / AP

Серьезные перебои в работе интернета зафиксированы на Украине, следует из данных сервиса NetBlocks.

«Украина столкнулась с отключениями электроэнергии в масштабе страны, что значительно влияет на доступ к интернету», — отметили в пресс-службе сервиса в Twitter, добавив, что подключение к сети в стране сейчас на уровне 35 процентов от прежних уровней.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Позже украинские власти подтвердили ракетные удары по нескольким энергетическим объектам в ряде областей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на Украине остались без электричества
У неандертальцев выявили необычный рацион питания
Стало известно о случаях аннуляции россиянам шенгенских виз в Финляндии
США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания
Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
На Украине зафиксировали перебои с интернетом
Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов
Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.