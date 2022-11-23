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16:28, 23 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о поражении нескольких энергетических объектов

Замглавы офиса Зеленского подтвердил взрывы на энергообъектах в регионах Украины
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил о поражении нескольких энергетических объектов в ряде областей страны. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале в среду, 23 ноября.

«Мы делаем все возможное, чтобы люди имели доступ к электроэнергии, а наши специалисты могли починить энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Ранее «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах Украины в связи с ракетными атаками были введены аварийные отключения электричества. В компании объяснили, что это было сделано для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне.

В администрациях Киевской и Винницкой областей страны подтвердили поражение объектов критической инфраструктуры в результате ракетных ударов.

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Варвара Кошечкина
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