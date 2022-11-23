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16:22, 23 ноября 2022Бывший СССР

На Украине ввели аварийные отключения электричества во всех областях

«Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электричества по всей Украине

Фото: Shutterstock

Во всех регионах Украины в связи с ракетными атаками введены аварийные отключения электричества. Об этом сообщила в Telegram компания «Укрэнерго».

«Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы», — объяснили в «Укрэнерго».

В компании сообщили, что ремонтные бригады начнут ликвидацию последствий обстрелов сразу после прекращения воздушной тревоги, но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах работы могут затянуться.

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Алевтина Запольская
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