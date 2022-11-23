На Украине ввели аварийные отключения электричества во всех областях
«Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электричества по всей Украине
Во всех регионах Украины в связи с ракетными атаками введены аварийные отключения электричества. Об этом сообщила в Telegram компания «Укрэнерго».
«Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы», — объяснили в «Укрэнерго».
В компании сообщили, что ремонтные бригады начнут ликвидацию последствий обстрелов сразу после прекращения воздушной тревоги, но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах работы могут затянуться.