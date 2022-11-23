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15:51, 23 ноября 2022Бывший СССР

В Киевской и Винницкой областях Украины подтвердили удары по инфраструктуре

Администрации Киевской и Винницкой областей заявили о поражении объектов инфраструктуры
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Главы администраций Киевской и Винницкой областей Украины подтвердили поражение критических объектов инфраструктуры в результате ракетных ударов. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах украинской столицы пропали электричество и вода. Свет также исчез во Львове.

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Василий Мека
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