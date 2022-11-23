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15:36, 23 ноября 2022Бывший СССР

Во Львове произошли взрывы

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах во Львове
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Во Львове произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пишут о взрывах во Львовской области. Мэр Львова [Андрей Садовой] призывает всех оставаться в укрытиях», — говорится в сообщении. Уточняется, что после взрывов в городе пропал свет.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской и Днепропетровской областях республики. Также взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Запорожье и предместьях Днепра, «власти области заявили об угрозе ракетного удара».

Помимо этого, стало известно о взрывах в Одессе. В Киеве произошли как минимум два взрыва. Конкретных данных о пострадавших или о месте случившегося пока нет.

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Кристина Есикова
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