Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах во Львове

Во Львове произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пишут о взрывах во Львовской области. Мэр Львова [Андрей Садовой] призывает всех оставаться в укрытиях», — говорится в сообщении. Уточняется, что после взрывов в городе пропал свет.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской и Днепропетровской областях республики. Также взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Запорожье и предместьях Днепра, «власти области заявили об угрозе ракетного удара».

Помимо этого, стало известно о взрывах в Одессе. В Киеве произошли как минимум два взрыва. Конкретных данных о пострадавших или о месте случившегося пока нет.