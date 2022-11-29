В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электричества в Киевской области

В Киевской области ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК «Киевские электросети», передает РИА Новости.

«В регионе (Киевской области — прим. «Ленты.ру») происходят экстренные отключения света», — сказано в заявлении. Компания уточнила, что графики аварийных отключений, составленные до этого, пока не действуют. Также стало известно об отсутствии электроэнергии в Одесской области.

28 ноября национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» заявила, что на Украине вновь начал расти дефицит электроэнергии спустя три дня снижения. Как утверждают в энергокомпании, за один день он увеличился на семь процентов. В результате во всех украинских областях ввели аварийные отключения электричества.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский попросил ряд стран Европы о помощи в энергетике, а также о предоставлении системы противовоздушной обороны. На встрече с главами МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии он обратил внимание на проблемы из-за наступающей зимы.