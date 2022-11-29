Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 29 ноября 2022Бывший СССР

В Киевской области ввели экстренные отключения электричества

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электричества в Киевской области

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Киевской области ввели экстренные отключения электричества. Об этом сообщила украинская энергокомпания ДТЭК «Киевские электросети», передает РИА Новости.

«В регионе (Киевской области — прим. «Ленты.ру») происходят экстренные отключения света», — сказано в заявлении. Компания уточнила, что графики аварийных отключений, составленные до этого, пока не действуют. Также стало известно об отсутствии электроэнергии в Одесской области.

28 ноября национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» заявила, что на Украине вновь начал расти дефицит электроэнергии спустя три дня снижения. Как утверждают в энергокомпании, за один день он увеличился на семь процентов. В результате во всех украинских областях ввели аварийные отключения электричества.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский попросил ряд стран Европы о помощи в энергетике, а также о предоставлении системы противовоздушной обороны. На встрече с главами МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии он обратил внимание на проблемы из-за наступающей зимы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Врачи забыли марлевый тампон в животе женщины при кесаревом сечении
Известный музыкант назвал раздражающую привычку москвичей
Еврокомиссия назначила встречу для обсуждения потолка цен на нефть из России
Тодоренко показала фигуру в нижнем белье через четыре месяца после родов
Бородина раскрыла свой зимний ритуал по уходу за кожей
Китай обвинил США во вторжении в государственные воды КНР
Джошуа сделал заявление о поединке с Фьюри
Последствия травмировавшего полсотни россиян ледяного дождя показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.