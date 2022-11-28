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21:30, 28 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский попросил у семи стран Европы системы ПВО и помощь в энергетике

Зеленский попросил у глав МИД семи стран Европы системы ПВО и помощь энергетике Украины

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с главами МИД семи стран Европы - Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Глава государства попросил у них системы противовоздушной обороны (ПВО) и помощь в энергетике, он особо обратил внимание собеседников на проблемы страны в связи с приближающейся зимой.

«В этой связи была отдельно отмечена критическая необходимость в предоставлении Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны и необходимость безотлагательной поддержки энергетической системы нашей страны», — сообщила пресс-служба Зеленского.

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Министры иностранных дел также обсудили с президентом антироссийские санкции и украинскую продовольственную инициативу Grain from Ukraine. Она предполагает, что поддержавшие ее государства будут напрямую закупать агропродукцию у украинских производителей и передавать ее нуждающимся странам.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главами МИД семи европейских стран. Стороны говорили о вооружении и продолжении финансовой поддержки Киева, однако одной из главных тем стал девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

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Марина Совина
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