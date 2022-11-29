«Одесские электросети» сообщили об экстренных отключениях света в Одесской области

В Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской энергетической компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света», — сказано в заявлении. Уточняется, что составленные ранее графики стабилизационных отключений не действуют.

Ночью 28 ноября в трех регионах Украины действовала воздушная тревога. Согласно данным портала с картами, ее сигналы звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. В тот же день в Киеве продолжились аварийные отключения электричества из-за нехватки мощностей для генерации после серии российских ракетных ударов. Уточнялось, что экстренные службы и власти столицы работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил у Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии помощь в энергетике и системы противовоздушной обороны. В ходе встречи с главами МИД государств он обратил их внимание на проблемы республики из-за приближающейся зимы.

