Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:59, 28 ноября 2022Бывший СССР

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей Украины

Фото: Unsplash

В трех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты ведомства, тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Украинские издание «Страна.ua» заявило о взрывах в Днепропетровске и Полтаве.

Накануне, 27 ноября, воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины. «Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — отмечалось в сообщении. Позже сообщалось, что ряд взрывов прогремел в Кривом Роге. Информацию о них подтвердил глава города Александр Викул и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не договорился об уровне лимита цен на нефть из России
Украина начала вести переговоры с соседними странами об импорте электроэнергии
Tesla обновит свой самый дешевый автомобиль
США оценили ход переговоров по введению потолка цен на российскую нефть
В США заявили о продолжении переговоров с Россией по обмену заключенными
Португалия победила Уругвай на чемпионате мира-2022
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу
США продолжат поставлять оружие Тайваню
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
Германия отказалась сбивать летящие в Польшу ракеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.