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09:57, 27 ноября 2022Бывший СССР

В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

РИА Новости: воздушная тревога 27 ноября объявлена в четырех регионах Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Shutterstock

В четырех регионах Украины, включая Днепропетровскую и Кировоградскую области, утром 27 ноября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Впоследствии стало известно, что несколько взрывов прогремели в Кривом Роге. Информацию подтвердил глава города Александр Викул, он призвал жителей оставаться в укрытиях.

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Варвара Кошечкина
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