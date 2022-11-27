В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

РИА Новости: воздушная тревога 27 ноября объявлена в четырех регионах Украины

В четырех регионах Украины, включая Днепропетровскую и Кировоградскую области, утром 27 ноября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Впоследствии стало известно, что несколько взрывов прогремели в Кривом Роге. Информацию подтвердил глава города Александр Викул, он призвал жителей оставаться в укрытиях.