Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: в Кривом Роге слышны взрывы, в Днепропетровской области объявлена тревога

В Кривом Роге слышны взрывы, на территории всей Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Информацию о взрывах подтвердил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, он призвал жителей оставаться в укрытиях.

26 ноября стало известно о взрыве в Днепропетровске. По словам мэра города Бориса Филатова, из-за ракетного удара было отключено несколько трансформаторных подстанций.