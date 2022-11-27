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09:42, 27 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: в Кривом Роге слышны взрывы, в Днепропетровской области объявлена тревога

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Кривом Роге слышны взрывы, на территории всей Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Информацию о взрывах подтвердил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, он призвал жителей оставаться в укрытиях.

26 ноября стало известно о взрыве в Днепропетровске. По словам мэра города Бориса Филатова, из-за ракетного удара было отключено несколько трансформаторных подстанций.

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Алевтина Запольская
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