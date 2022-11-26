В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу после взрыва в городе

В Днепропетровске прогремел взрыв, в области объявили воздушную тревогу

В городе Днепропетровск на Украине прогремел взрыв, в области объявлена воздушная тревога, сообщает интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога», — отмечается в посте.

Мэр города Борис Филатов также написал в Telegram-канале об отключении нескольких трансформаторных подстанций (ТП) после ракетного удара. Уточняется, что городские коммуникации и инфраструктура не пострадали, на место выехали аварийные службы.

26 ноября в восточных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.