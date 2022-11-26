В Днепропетровске отключили несколько трансформаторных подстанций
В Днепропетровске после ракетного удара произошло автоматическое отключение нескольких ТП
В Днепропетровске после ракетного удара произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций (ТП), сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram.
Уточняется, что городские коммуникации и инфраструктура не пострадали, на место выехали аварийные службы.
26 ноября в восточных и центральных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.