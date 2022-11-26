Воздушную тревогу объявили на востоке и в центральных областях Украины

В восточных и центральных областях Украины власти объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена днем в субботу, 26 ноября, в восточных и центральных областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области.