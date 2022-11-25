Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 25 ноября 2022Бывший СССР

Власти снова объявили воздушную тревогу в восточной части Украины

В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Также о тревоге сообщают в подконтрольной Киеву части Запорожской области и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее украинские власти уже объявляли воздушную тревогу ночью, но в большинстве восточных областей она была отменена в течение получаса.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Сообщалось о взрывах в Харьковской области и в Кривом Роге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возвращении Крыма невоенным путем
Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах в ОАЭ
Эксперты сравнили судьбу старых водонапорных башен в России и Европе
Кремль дал разъяснение о сроках послания Путина Федеральному собранию
Скептически настроенный мужчина впервые сыграл в лотерею и разбогател
Тренер сборной Бразилии ответил на вопрос об участии Неймара в ЧМ после травмы
Сбивший женщину в Москве на зебре водитель оказался 17-летним подростком
В России на месте пекарен начали открываться алкомаркеты
Девушка сделала татуаж губ и сравнила их с одной частью тела обезьяны
В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.