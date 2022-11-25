Власти снова объявили воздушную тревогу в восточной части Украины

В Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога снова объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины. Также о тревоге сообщают в подконтрольной Киеву части Запорожской области и ЛНР. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее украинские власти уже объявляли воздушную тревогу ночью, но в большинстве восточных областей она была отменена в течение получаса.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Сообщалось о взрывах в Харьковской области и в Кривом Роге.