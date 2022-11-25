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03:36, 25 ноября 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в восточной части Украины

Минцифры Украины объявило воздушную тревогу в восточной части страны

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Сообщается, что сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее тревога объявлялась в Харьковской области, однако спустя полчаса ее отменили.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Сообщалось о взрывах в Харьковской области и в Кривом Роге.

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Марина Совина
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