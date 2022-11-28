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11:17, 28 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве продолжились экстренные отключения света

«Киевские региональные электросети» сообщили о продолжении экстренных отключений в городе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Аварийные отключения света продолжились в Киеве из-за нехватки мощностей для генерации после серии российских ракетных ударов. Об этом сообщили в энергохолдинге «Киевские региональные электросети», пишет РИА Новости.

По словам специалистов, сейчас экстренные службы и власти города делают все возможное, чтобы починить поврежденную инфраструктуру. Тем не менее сроки ее восстановления и стабилизации графиков отключений пока не называются.

«Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — подчеркнули в холдинге.

Россия нанесла серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества, в среду, 23 ноября. Полный или частичный блэкаут наступил в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины частях Запорожской и Херсонской областей.

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Алевтина Запольская
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