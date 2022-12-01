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17:03, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве произошел взрыв

«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв

Фото: Telegram-канал «Политика страны»

В Киеве произошел взрыв. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Также опубликовано фото случившегося — на кадре видно, как над городом поднимается столб дыма. Других подробностей инцидента не приводится.

Отмечается, что воздушная тревога в населенном пункте уже отменена. По некоторым данным, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены были слышны, в частности, в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях страны.

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Варвара Кошечкина
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