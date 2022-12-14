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12:51, 14 декабря 2022Россия

В Запорожье произошли взрывы

Рогов сообщил о трех взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Reuters

В Запорожье произошло по меньшей мере три взрыва. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«На данный момент мои земляки сообщают как минимум о трех взрывах, прозвучавших в городе», — написал он. По словам Рогова, взрывы произошли в областном центре, подконтрольном Киеву.

Позднее он уточнил, что взрывы, вероятно, являются работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Так, после двух взрывов в небе появились характерные после работы ПВО следы, указал Рогов.

Ранее Рогов говорил, что российские военнослужащие рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня (РСЗО) в Запорожской области. Он уточнил, что за последние дни были уничтожены около полутора десятков РСЗО, включая HIMARS, MLRS, MARS-II.

3 декабря в подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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Алина Гончарова
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