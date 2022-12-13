Рогов сообщил, что ВС РФ уничтожают РСЗО ВСУ в Запорожской области рекордными темпами

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российские военнослужащие рекордными темпами уничтожают украинские ракетные системы залпового огня (РСЗО) в Запорожской области.

По его словам, за последние дни были уничтожены около полутора десятков РСЗО, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационные станции. «Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок», — подчеркнул он.

Благодаря применению высокоточного оружия российские войска могут точечно уничтожать позиции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также их склады. Рогов подчеркнул, что Россия перехватывает инициативу на запорожском направлении.

«Это связано с упреждающими ударами по скоплению живой силы противника, бронетехнике и складам с ракетами и артиллерийскими снарядами», — объяснил собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что украинские военные уклоняются от приказов командования ВСУ, которые касаются контрнаступления под Артемовском (Бахмутом).