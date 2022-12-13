Офицер ЛНР Марочко заявил, что украинские военные саботируют приказы ВСУ под Артемовском

Украинские военные уклоняются от приказов командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые касаются контрнаступления под Артемовском (Бахмутом). Об этом офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил в разговоре с ТАСС.

«Так, в одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление. А совместный штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военнослужащих и мобилизованных не доехал до места сбора и, укрывшись в лесополосе, сообщил командованию, что из-за плохих погодных условий их транспортное средство застряло, поэтому они не могут прибыть вовремя», — рассказал он.

По мнению Марочко, ВСУ намеренно списывают поражения и большие потери в рядах украинских войск на «неблагоприятные метеоусловия».

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отметил, что «Черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных, приехали под Артемовск в Донецкой народной республике.