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08:49, 13 декабря 2022Бывший СССР

Марочко заявил о саботаже приказов командования ВСУ со стороны украинцев

Офицер ЛНР Марочко заявил, что украинские военные саботируют приказы ВСУ под Артемовском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные уклоняются от приказов командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые касаются контрнаступления под Артемовском (Бахмутом). Об этом офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил в разговоре с ТАСС.

«Так, в одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление. А совместный штурмовой отряд из наемников, кадровых украинских военнослужащих и мобилизованных не доехал до места сбора и, укрывшись в лесополосе, сообщил командованию, что из-за плохих погодных условий их транспортное средство застряло, поэтому они не могут прибыть вовремя», — рассказал он.

По мнению Марочко, ВСУ намеренно списывают поражения и большие потери в рядах украинских войск на «неблагоприятные метеоусловия».

Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отметил, что «Черные трансплантологи», занимающиеся изъятием органов убитых или смертельно раненых украинских военных, приехали под Артемовск в Донецкой народной республике.

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Алевтина Запольская
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